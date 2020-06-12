В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов

В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Всего в столице вылечились от инфекции уже 118 024 человека.

Ранее Ракова рассказала, что популяционный иммунитет к коронавирусу COVID-19 в столице формируется у 17,4 процента москвичей. За последние 2 недели этот показатель в Москве увеличился на 5 процентов.



В столице сделано уже 2,8 миллионов тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на наличие антител. Доля болеющих по итогам ПЦР и ИХЛА-тестов уменьшается, более 40 процентов болеют бессимптомно, цитирует Анастасию Ракову официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Накануне вечером сообщалось: в Москве скончались 49 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб призывает оставаться дома при любых симптомах ОРВИ и не заниматься самолечением.