Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ливерпуля"

Футболист английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не планирует перебираться в "Пари Сен-Жермен" и уже отказался от предложения французского клуба.



Голландский защитник планирует продолжить свои выступления за мерсисайдцев. Как сообщает The Sun, ван Дейк готовится к подписанию нового контракта с "Ливерпулем" на пять лет.



Финансовые условия для него будут улучшены — в неделю он будет зарабатывать 245 тысяч евро вместо нынешних 200 тысяч. Это позволит стать ему самым высокооплачиваемым футболистом "Ливерпуля" в истории. В этом он опередит своего одноклубника Мохамеда Салаха, зарабатывающего 222 тысячи евро в неделю.



Напомним, что ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с 2018 года, куда он перебрался из "Саутгемптона". На тот момент трансфер голландца был самым дорогим в истории футбола для игрока его амплуа. За него было отдано 84,5 миллиона евро.