Медицинские и соцработники получат выплаты за работу с больными COVID

Правительство России поддержит выплатами медицинских и социальных работников, которые лечат и помогают россиянам, заразившимся коронавирусом COVID-19. Такое решение было принято на заседании кабинета министров в четверг, сообщает портал правительства.

Деньги на стимулирующие выплаты возьмут из резервного фонда правительства. В сообщении указывается, что медики и соцработники в условиях пандемии несут дополнительную нагрузку и трудятся в особых условиях.

В стране зарегистрировано 485 253 больных коронавирусом. Умерли 6 142человек, выздоровели 242 397, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.