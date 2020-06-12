Овечкин, Малкин и другие игроки НХЛ поздравили соотечественников с Днем России

Российские игроки клубов Национальной хоккейной лиги выступили с поздравлениями соотечественников с Днем России. Среди тех, кто записал поздравительное видеообращение, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов из "Вашингтон Кэпиталз", Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз" и Владимир Тарасенко из "Сент-Луиз Блюз".



"Я горжусь, что я русский, и горд нести российский флаг везде, где бы я ни находился, — заявил Малкин в послании, которое опубликовано в Twitter-аккаунте российского посольства в США. — Я из Магнитогорска, и мне очень близка и дорога российская земля, моя родина".



"Сердечно поздравляю с праздником всех русских людей, живущих и трудящихся в России и за ее пределами, — сказал Овечкин. — Россия — страна с тысячелетней историей и уникальным наследием, на огромном пространстве соединившая множество народов, территорий и культур. Наша страна богата плеядой известных людей: великих музыкантов, писателей, поэтов, архитекторов, врачей, ученых и спортсменов. А сколько у нас героев отваги! Мы всегда будем чтить и уважать их подвиги".



"Свои действия и награды в спорте я всегда посвящаю своей семье и Отчизне. В хоккее мне всегда помогает русских дух. Мы все ответственны за развитие и процветание нашей страны. С Днем России!"