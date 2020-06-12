Тестирование на COVID-19 в РФ прошли более 14 млн человек

Более 14,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В сообщении уточняется, что в данный момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 322 тысячи человек.

За последние сутки в России проведено 343 тысячи тестов на коронавирус, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве сделано уже 2,8 миллиона тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на наличие антител. Доля болеющих по итогам ПЦР и ИХЛА-тестов уменьшается, более 40 процентов болеют бессимптомно.