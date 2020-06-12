Модный приговор: Zara и Bershka закрываются по всему миру

Больше тысячи магазинов таких известных брендов, как Zara, Bershka, Massimo Dutti закроются по всему миру. Компания Inditex, которая владеет этими марками, объявила о реструктуризации. Причина — падение продаж и убытки во время пандемии. На тяжелую ситуацию жалуется и российская модная индустрия и ритейл.

Модный бизнес в этом году ждет провал, говорят эксперты. Проблемы в индустрии появились уже давно, но пандемия и связанные с ней ограничения станут для многих последней каплей. Первая жертва в России уже появилась. В конце апреля СМИ сообщили о закрытии сети магазинов мужской и женской одежды Fashion House. Компания управляла 25 магазинами, в основном в столице.

"Безусловно, такого кризиса не было никогда. Даже в самые непростые времена все равно потребление было стабильным, бюджеты закупок делались", — отметил Георгий Ростовщиков, генеральный директор Fashion Hab Russia, президент Международной ассоциации байеров.

Сейчас же продажи одежды рухнули почти полностью. В апреле, под данным Росстата, на 82 процента по сравнению с мартом. Обувь на – 70 процентов.

И еще один антирекорд: высокая затаренность товарами. Не было покупателей — продукция так и осталась на складах. Запасов одежды, по данным Росстата, хватит на полтора года торговли — на 574 дня. Кстати, для покупателей в краткосрочной перспективе это может даже принести выгоду.

"Многие масс-маркет-марки, как раз сетевые, будут демонстрировать выгодное предложение. Это не будут гигантские скидки в 70-90 процентов, но выгодное предложение будет: 30-60 процентов", — считает Ануш Гаспарян, финансовый директор Fashin Consulting Group.

После закрытия торговых центров ритейлеры в России лишились своего основного канала cбыта. Несмотря на бурный рост онлайн-торговли, в целом по стране на интернет приходилось лишь 12 процентов всего объема продаж. К тому же небольшие региональные компании не смогли быстро перестроиться под новую модель торговли.

Даже такой международный гигант быстрой моды, как H&M объявил об общем падении продаж на 57 процентов, и это учитывая наличие собственного онлайн-магазина. Там оборот, конечно, вырос на треть. Но убытки от закрытия офлайн-точек этот рост покрыть не смог. О такой же картине рассказали и представили другой крупной сети, которая широко представлена в России.

"Наши убытки за 2 месяца составили 2 миллиона рублей", — сообщила Ксения Рясова, президент Finn Flare.

Модные ритейлеры столкнулись с общим падением спроса. Причем этот тренд в России наметился ещё в 2019-м — тогда продажи одежды и обуви впервые за несколько лет упали на 3-4 процента. Под влиянием пандемии этот тренд только укрепился.

"Рынок был очень сильно перенасыщен — продуктами, объемами, и это привело к тому, что сейчас тот объем продукции, который есть на рынке, не переваривается. Активность потребительская сильно упала", — пояснил Георгий Ростовщиков.

Многие ожидали, что после открытия торговых центров и магазинов люди ринутся за покупками. Но данные за первую неделю июня говорят об обратном. Траты россиян на одежду и обувь по-прежнему в минусе. Покупатели не рвутся в торговые центры.

Пока эксперты говорят в целом об усилении новых трендов — на осознанное потребление, сокращение покупок. И все чаще стали в индустрии стали говорить о скором закате эпохи быстрой моды.