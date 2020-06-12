Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля

Глава Министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в пятницу анонсировал снятие ограничений на размещение отдыхающих в отелях и санаториях полуострова с 1 июля этого года. С 15 июня в Крыму начинается курортный сезон с отменой режима самоизоляции и обязательного 14-дневного карантина для приезжих. Свобода передвижения вернется к россиянам из всех регионов, но не к гостям из-за границы.

За два месяца карантина, рассказали в Минкурортов, на горячую линию ведомства позвонили почти 6 тысяч человек. В основном, россияне из других регионов интересовались возможностью прибытия в Крым и переносом туров. Самыми активными были жители Москвы и Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Первые данные о проценте бронирования и популярности городов Крыма станут известны 15 июня.