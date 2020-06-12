В оперштабе отметили положительную динамику по COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8,98 тысячи случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных накануне. Новые 1 714 заразившихся выявлены в Москве, 730 – в Московской области, 320 – в Свердловской области. Уже 11 дней подряд суточный прирост не превышает 9 тысяч, оставаясь в рамках 8,4—8,9 тысячи. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 511 423 случая коронавирусной инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по числу новых случаев находится на третьем месте в мире после США (2,02 миллиона) и Бразилии (802 тысяч). На четвертое место вышла Индия (297,5 тысячи), на пятое переместилась Великобритания (291,9 тысячи).

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, зарегистрировано 1714 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 человек скончались, выздоровели 2255. Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил падать, и сейчас составляет 0,76. Уточняется, что более 40,7% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет, дети составляют 5,2%.

Уточняется, что за сутки скончались 183 пациента (всего с начала пандемии – 6,72 тысячи). Общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России. В Москве за сутки умерли 49 пациентов, 41 – в Санкт-Петербурге, 22 – в Московской области.

Число вылечившихся за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 8220 человек, сообщает оперштаб. Общее число выздоровевших в РФ достигло 269 370 человек. Больше всего выздоровевших пациентов выписано в Москве – 2 255 человек, В Подмосковье – 768, в Санкт-Петербурге – 412.