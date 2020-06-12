К Москве идет гроза с градом

МЧС России предупредило москвичей о приближающейся грозе. Сильный дождь будет сопровождаться ветром с порывами до 18 метров в секунду. Возможен град, пишет РИА Новости.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует до утра субботы.

Спасатели просят жителей столицы припарковать машины в безопасном месте, не укрываться под деревьями. Также рекомендовано по возможности избегать рекламных щитов и неустойчивых конструкций.