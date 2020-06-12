Тема:

Общество 31 минута назад

12 июня 202011:34

Стрельба во Франции: во дворце правосудия в Ниме убит человек

twitter.com/GazettedeNimes

Утром в пятницу, 12 июня, во дворце правосудия в городе Ним, расположенном на юге Франции в регионе Окситания, произошла стрельба.

 

Как сообщают местные СМИ, в одном из помещений здания был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением. В настоящее время полиция не раскрывает обстоятельства инцидента.

Судя по кадрам, снятым очевидцами около места ЧП, у дворца правосудия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, подходы перекрыты стражами порядка.

Ранее по теме

Сейчас

10:48

В оперштабе отметили положительную динамику по COVID-19

10:37

Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля

07:36

Протесты в США идут на спад

07:10

Французские полицейские требуют отставки главы МВД страны

06:55

В Калифорнии ликвидирован стрелявший по полиции злоумышленник

06:23

Началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

03:55

Майк Помпео поздравил россиян с Днем России

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В оперштабе отметили положительную динамику по COVID-19

В оперштабе отметили положительную динамику по COVID-19

40 минут назад
Стрельба во Франции: во дворце правосудия в Ниме убит человек

Стрельба во Франции: во дворце правосудия в Ниме убит человек

28 минут назад
Медицинские и соцработники получат выплаты за работу с больными COVID

Медицинские и соцработники получат выплаты за работу с больными COVID

1 час назад
Россия принимает поздравления с государственным праздником

Россия принимает поздравления с государственным праздником

3 часа назад

Трансляции

12:55

Вручение Госнаград и церемония подъема государственного флага России
20:40

Мы - вместе! Концерт, посвященный Дню России
Все трансляции
Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля

Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля

1 час назад
Тестирование на COVID-19 в РФ прошли более 14 млн человек

Тестирование на COVID-19 в РФ прошли более 14 млн человек

1 час назад
Дело Михаила Ефремова: число выявленных правонарушений растет

Дело Михаила Ефремова: число выявленных правонарушений растет

10 часов назад
Модный приговор: Zara и Bershka закрываются по всему миру

Модный приговор: Zara и Bershka закрываются по всему миру

1 час назад
К Москве идет гроза с градом

К Москве идет гроза с градом

41 минута назад
Овечкин, Малкин и другие игроки НХЛ поздравили соотечественников с Днем России

Овечкин, Малкин и другие игроки НХЛ поздравили соотечественников с Днем России

1 час назад
"Погода 24": жара уходит из центральной России в Сибирь

"Погода 24": жара уходит из центральной России в Сибирь

5 часов назад
Началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

Началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

5 часов назад
Дизайн Sony PlayStation 5 представлен официально

Дизайн Sony PlayStation 5 представлен официально

23 минуты назад
Для россиян "Авифавир" будет бесплатным

Для россиян "Авифавир" будет бесплатным

10 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

21 час назад
К юбилею маэстро: программы и концерты с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

К юбилею маэстро: программы и концерты с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

11.06.2020 11:45
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

10.06.2020 08:58
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Генсек ООН заявил об иранском следе в атаках на саудовские нефтяные объекты

Генсек ООН заявил об иранском следе в атаках на саудовские нефтяные объекты

28 минут назад
Дети и водитель КамАЗа пострадали в аварии под Красноярском. Видео

Дети и водитель КамАЗа пострадали в аварии под Красноярском. Видео

54 минуты назад
Костя Цзю о Хабибе Нурмагомедове: ручки бы ему поднять

Костя Цзю о Хабибе Нурмагомедове: ручки бы ему поднять

1 час назад
В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов

В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов

2 часа назад
Владимир Мединский: ровно сто лет назад Красная Армия освободила Киев

Владимир Мединский: ровно сто лет назад Красная Армия освободила Киев

3 часа назад
Протесты в США идут на спад

Протесты в США идут на спад

4 часа назад
Французские полицейские требуют отставки главы МВД страны

Французские полицейские требуют отставки главы МВД страны

4 часа назад
Власти Санкт-Петербурга увековечат память боровшихся с вирусом врачей

Власти Санкт-Петербурга увековечат память боровшихся с вирусом врачей

8 часов назад
Американским полицейским запретили применять удушающие приемы

Американским полицейским запретили применять удушающие приемы

9 часов назад
Клоун Вячеслав Полунин отмечает юбилей

Клоун Вячеслав Полунин отмечает юбилей

9 часов назад
Ситуация в США: известный ритейлер испугался обвинений в расизме

Ситуация в США: известный ритейлер испугался обвинений в расизме

10 часов назад
Перешли грань? Авторы мема о "депутате Наливкине" разместили провокационное видео в Сети

Перешли грань? Авторы мема о "депутате Наливкине" разместили провокационное видео в Сети

11 часов назад
Всё не так однозначно: зачем в Саранске подняли хайп с покраской больничного забора

Всё не так однозначно: зачем в Саранске подняли хайп с покраской больничного забора

11 часов назад
Рок-фестиваль "Нашествие" не состоится

Рок-фестиваль "Нашествие" не состоится

13 часов назад
Снятие ограничений и новая "нормальность": Собянин ответил на вопросы москвичей

Снятие ограничений и новая "нормальность": Собянин ответил на вопросы москвичей

13 часов назад
Опасен ли переболевший COVID-19, как сберечь себя: на вопросы о коронавирусе ответил Михаил Мурашко

Опасен ли переболевший COVID-19, как сберечь себя: на вопросы о коронавирусе ответил Михаил Мурашко

13 часов назад
Семья погибшего в ДТП решила не брать ни одной копейки от Ефремова

Семья погибшего в ДТП решила не брать ни одной копейки от Ефремова

14 часов назад
Как столица и область возвращаются к привычной жизни: Собянин и Воробьев — о дальнейших шагах

Как столица и область возвращаются к привычной жизни: Собянин и Воробьев — о дальнейших шагах

14 часов назад
Разлив топлива в Норильске: кто не принял меры

Разлив топлива в Норильске: кто не принял меры

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку