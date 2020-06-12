Стрельба во Франции: во дворце правосудия в Ниме убит человек

Утром в пятницу, 12 июня, во дворце правосудия в городе Ним, расположенном на юге Франции в регионе Окситания, произошла стрельба.

Как сообщают местные СМИ, в одном из помещений здания был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением. В настоящее время полиция не раскрывает обстоятельства инцидента.

Судя по кадрам, снятым очевидцами около места ЧП, у дворца правосудия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, подходы перекрыты стражами порядка.