Пушков не нашел "ни одного основания" приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины на парад Победы в Москве. Он написал, что для приглашения Владимира Зеленского не было "ни одного основания". Пушков предположил, что в случае направления приглашения в адрес Зеленского, оно 100% было бы отклонено. В комментария подписчики Пушкова поддержали его точку зрения и отметили, что это "тот случай, когда вежливость была бы неуместной".

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не отправляла Зеленскому приглашение на парад Победы. Причина — отсутствие Украины в составе СНГ. Ранее сообщалось, что свое участие в торжествах подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Сербии, Абхазии, Южной Осетии.

Парад пройдет в Москве 24 июня, с даты 9 мая он был перенесен из-за распространения коронавируса.