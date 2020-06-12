Столичный транспорт меняет свою работу в праздничные выходные

Более 15 маршрутов наземного транспорта изменят свою работу в длинные праздничные выходные. На официальном сайте мэра Москвы пассажиров призывают быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

С субботы, 13 июня, больше не будет обязательной остановка "Улица Михельсона" для автобусов 722 и 772, следующих к станции метро "Выхино". Останавливаться там автобусы будут только по требованию пассажиров.

В воскресенье, 14 июня, маршруты общественного транспорта изменятся из-за репетиции парада. С восьми часов вечера автобусы М10 будут ходить от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", по маршруту номер 101 можно будет доехать от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы, а по маршруту номер 904 — от остановки "4-й микрорайон Митина" до Тверской Заставы.

С 20:20 автобусы С43 будут ходить от Силикатного завода до метро "Краснопресненская". Автобусы М1 с 20:30 будут работать на двух участках — от Больницы "РЖД" до Тверской Заставы и от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник". Автобусы А, М2, М3, М5, М6, М27, и номеров 15, 158 и 904 с 21:00 могут ходить с увеличенными интервалами.

14 июня с 21:00 и до окончания ночной репетиции Парада Победы будут перекрыты ряд улиц. Это Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой, 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека, часть Оружейного переулка от дома 3, стр. 1 до Тверской улицы, Моховая улица от Воздвиженки до Тверской улицы, улица Охотный Ряд от Тверской до Большой Дмитровки и Большая Никитская улица от Моховой до Романова переулка.

При этом для проведения репетиции на Тверской улице появится временная желтая разметка, которая наносится исключительно для движения военной техники. Передвижение личного и общественного транспорта осуществляется по обычной схеме.