Легковушка врезалась в стоящие посреди дороги автомобили на МКАД. Видео

На Московской кольцевой автомобильной дороге легковушка врезалась в два стоящих автомобиля.

Инцидент произошел 10 июня на 95 километре МКАД. В ГИБДД сообщили, что незадолго до столкновения посреди дороги встал неисправный автомобиль, к которому подъехала "Нива" для оказания помощи, после чего в них врезалась легковая машина, водитель которой по какой-то причине не заметил стоящие транспортные средства.

В результате аварии пострадал мужчина, сидевший за рулем внедорожника отечественного производства.