Дизайн Sony PlayStation 5 представлен официально

Компания Sony наконец-то показала дизайн игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. Произошло это на презентации The Future of Gaming, посвященной стартовому набору игр. Продажи новинки должны начаться до конца года, но о ее стоимости пока ничего не известно.

Презентация новой консоли все время переносилась, сначала — из-за коронавируса, потом — из-за протестов в Америке. А ждали ее все: и фанаты-геймеры, и конкуренты.

2020-й станет годом обновления приставок. Если Microsoft еще в декабре показал и даже дал блогерам на обзор будущую версию Xbox, то Sony сознательно тянула. Со дня первого анонса PlayStation 5 в 2019-м году корпорация выдавала крохи информации. Сначала представила название консоли, потом логотип, затем — новый контроллер DualSense.

Технические детали PlayStation нового поколения Sony представляла уже во время пандемии коронавируса перед залом с манекенами. Новая приставка Sony выполнена в универсальном форм-факторе — ее можно размещать и горизонтально, и вертикально — и выглядит довольно футуристично. Новая Xbox Series X тоже может размещаться вертикально или горизонтально, но подход к дизайну там совсем другой: он куда более минималистичный, чем у японцев. Зато очищать консоль Microsoft от пыли наверняка будет проще.

PlayStation 5 будет выпускаться в двух вариантах — один оснастят с дисководом для Blu-ray дисков 4K, а второй, Digital Edition, будет рассчитан только на загрузку игр из сети. При этом Digital Edition выглядит существенно изящнее (а, возможно, и стоить будет дешевле). Консоль будет поддерживать трехмерный звук, разрешение 8K, а в 4K обеспечивать частоту обновления экрана в 120 герц. При этом на ней можно будет сыграть "в подавляющее большинство" из более чем 4000 игр, доступных для PlayStation 4.