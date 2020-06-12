USADA оправдало боксершу из США за допинг, который передался ей половым путем

Американская боксерша Вирджиния Фукс избежала дисквалификации в деле о нарушении антидопинговых правил. USADA оправдало спортсменку, в тесте которой были обнаружены следы запрещенных средств.



Проба была сдана бронзовой медалисткой чемпионата мира-2018 во внесоревновательный период. В результате расследования Антидопинговое агенство США установило отсутствие вины Фукс, поскольку вещества попали в ее организм после полового контакта.



"Мы уверены, что этот случай, как и другие подобные ему, в числе которых передача запрещенных веществ через мясо и рецептурные лекарства, не стоит рассматривать как нарушение", — заявил глава USADA Трэвис Тайгарт.



Отмечается, что партнер Вирджинии в период их полового контакта принимал препараты, содержащие запрещенные вещества. Именно от мужчины те и были переданы.