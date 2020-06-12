Новый симптом COVID-19 поможет медикам в лечении больных коронавирусом

Ученые обнаружили новый симптом, связанный с коронавирусом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Исследование опубликовано в официальном журнале Института Американской гастроэнтерологической ассоциации "Гастроэнтерология". В статье сообщается, что специалисты Университета Ливерпуля выявили группу пациентов с COVID-19, среди которых были в основном молодые мужчины с избыточным весом и ожирением. У заболевших обнаружены специфические симптомы, включая общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке. Позже у пациентов был диагностирован острый панкреатит, хотя выявленные признаки не были характерны для типичного течения заболевания.

Новые данные помогут медикам для более точной диагностики и при составлении плана лечения.

Ранее журнал публиковал исследование, согласно которому у больных коронавирусом обнаруживался рецептор ACE2, который необходим для клеток, инфицированных COVID-19. Он выявлен не только в клетках легочной ткани, но и в подвздошной и толстой кишке. Эти исследования подтвердили ранее высказанное предположение, что заразиться COVID-19 потенциально можно и через пищеварительный тракт.