Футбольный "Урал" сыграет остаток сезона в премьер-лиге при зрителях

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" объявил о том, что оставшиеся в чемпионате России домашние матчи он будет проводить при зрителях. Это стало известно после того, как руководство Свердловской области дало на это одобрение.



"Екатеринбург Арена", вместительность которой составляет 35 тысяч зрителей, согласно регламенту сможет принять не более 10 процентов от своей вместительности. Следовательно, на каждую игру "Урала" сможет приходить по 3500 тысячи болельщиков.



Как говорится в сообщении на официальном сайте уральцев, доступ на матчи смогут получить владельцы сезонных абонементов, а ближайшую домашнюю встречу против "Рубина" имеют возможность посетить и те, кто приобрел билеты.



Помимо встречи с казанским клубов "Урал" сыграет на "Екатеринбург Арене", которая к концу года лишится двух трибун, c "Тамбовом" (28 июня), "Динамо" (9 июля), тульским "Арсеналом" (15 июля) и "Локомотивом" (22 июля).