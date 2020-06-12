Рошаль обратил внимание президента на "дело калининградских врачей"

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс". Рошаль рассказал главе государства о резонансном деле, которое расследуется в Калининграде. Ранее сообщалось, что в 2018 году после гибели новорожденного и. о. главврача калининградского роддома Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Мальчик родился раньше срока и весил 700 грамм. По версии следствия, Белая, прогнозируя летальный исход, приняла решение не давать новорожденному дорогой препарат и тем самым фактически убила его. Поэтому позднее заведено еще одно уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего. Сейчас Белая и помогавшая ей специалист-неонатолог Сушкевич находятся под домашним арестом в ожидании суда.

"Я должен выполнить просьбу врачебного сообщества", — сказал Рошаль, выступая на церемонии вручения президентом медали "Герой труда Российской Федерации". Он отметил, вспомнив о послевоенном "деле врачей", что "такого не было в России с 1953 года".

Рошаль также выразил готовность выступить на суде в защиту коллег. История с обвинением врачей вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку медиков выступили как калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители малышей, которых спасли врачи.