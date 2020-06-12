Рекорд Овечкина в НХЛ назван главным событием нынешнего сезона

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором главного события регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по версии журналистов ESPN. Североамериканский журнал поставил на первое место рекорд российского хоккеиста в 700 заброшенных шайб.



Овечкин, накануне поздравивший своих соотечественников с Днем России, свою юбилейную шайбу в матче против "Нью-Джерси Дэвилз". Благодаря этому точному броску Овечкин стал восьмым хоккеистом, преодолевшим отметку в 700 голов.



Напомним, что на данный момент сезон в главной заокеанской лиге по хоккею приостановлен из-за пандемии. Однако недавно было объявлено о том, что в скором времени НХЛ возобновится матчами плей-офф. Команды уже готовятся к рестарту и начали тренировочный процесс.