Путин рассказал о гордости и опоре России в период испытаний

Щедрые, трудолюбивые и открытые люди – настоящая опора и гордость России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, вручая золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" на Поклонной горе.

По словам главы государства, особенно остро мы это понимаем в пору испытаний, когда жизнь все расставляет по своим местам, четко разделяя истинные ценности и дутые, мнимые величины. Так же и современный мир многое переосмыслил, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами.

Мы все по-новому прочувствовали и открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах – врачей, медсестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи, отметил Путин.

"И преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Конечно, очень многие из них достойны самых высоких наград", — сказал президент.

Одну из золотых медалей Героя Труда он вручил главе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю — врачу, посвятившего себя благородному делу спасения жизни и помощи детям.

Золотые звезды Героя Труда из рук президента также получили управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин и худрук Малого театра Юрий Соломин.

На церемонии на Поклонной горе не смог присутствовать Дмитрий Миндиашвили – выдающийся тренер, основатель знаменитой красноярской школы борьбы. Медаль Героя Труда будет вручена ему позднее, заявил Путин, отметив: Миндиашвили воспитал десятки выдающихся спортсменов, которых он учит не только бороться и побеждать, но и быть достойными, честными, благородными людьми, а среди его учеников – призеры самых престижных мировых первенств, в том числе Олимпийских игр.

Звание "Герой Труда Российской Федерации" установлено указом президента номер 294 от 29 марта 2013 года. Обычно церемония вручения медалей Героя Труда приурочена к 1 мая и проходит в Кремле.

Церемония на Поклонной горе стала первым подобным событием с участием президента Путина с начала эпидемии коронавируса COVID-19. Трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.