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12 июня 202015:02

Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомственная комиссия по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Распоряжение о создании комиссии опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что председателем  комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В состав комиссии вошли замглавы МВД Михал Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, замглавы Минкомсвязи Олег Пак и другие. Положение о комиссии и план мероприятий будут утверждены в трехмесячный срок.

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