Держитесь за поручни: пассажирка трамвая получила серьезную травму спины. Видео

Жительница Екатеринбурга угодила в больницу в результате инцидента в общественном транспорте – в Сети появились кадры из салона трамвая, запечатлевшие момент травмирования пассажирки.

Как сообщают СМИ, в минувший вторник, 9 июня, 64-летняя женщина ехала в трамвае, следовавшем по тринадцатому маршруту. В какой-то момент вагон качнуло, и она не удержалась на ногах.

Известно, что пострадавшая, которая не держалась за поручень, получила травму спины. По неофициальным данным, речь идет о компрессионном повреждении позвоночник.

В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов.