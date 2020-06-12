Постоянно на работе: Песков рассказал о графике президента

У президента России не бывает перерывов, полноценных выходных или отпуска — он "постоянно на работе". Об этом рассказал, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин — "трудоголик в хорошем смысле этого слова", который работает постоянно. И график самого Пескова как пресс-секретаря совпадает с рабочим графиком президента, а рабочий день — также ненормированный.

Начинается работа в 10 утра или ближе к одиннадцати, но и заканчивается "далеко за девять, десять, а то и одиннадцать часов вечера", цитирует Пескова ТАСС. В командировках работа идет "фактически круглосуточно с небольшими перерывами на сон", рассказал он.

Ранее сегодня Владимир Путин поздравил всех россиян и соотечественников за рубежом с Днем России. Глава государства принял участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе, а затем вручил золотые медали "Герой Труда Российской Федерации".