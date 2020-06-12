Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

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Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
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Вести.Hi-tech
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Вести в 20.00
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Вести.Регионы
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После снятия режима изоляции москвичи устремились в Крым
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В Балашихе жители стали заложниками спора управляющих компаний
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