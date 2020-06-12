Вице-президент Еврокомиссии: переходный период в рамках Brexit завершен

Переходный период в отношениях между Великобританией и Евросоюзом в рамках Brexit завершен, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции после встречи совместного комитета представителей ЕС и Великобритании.

Со стороны Англии дали четко понять, что не планируют запрашивать пролонгацию, а единственный орган, который уполномочен такое решение принять, — совместный комитет. Так что дискуссия на эту тему закрыта, подчеркнул чиновник. Хотя принять решение о продлении переходного периода можно до 30 июня.

31 января Великобритания вышла из ЕС, до конца 2020 года стороны будут договариваться о новом формате отношений. Сейчас страна делает взносы, к ней продолжают применяться правила Евросоюза, но в процессе принятия решений Англия больше не участвует. С завершением переходного периода правила прекратят действовать. Партнеры пытаются договориться о будущем взаимодействии, но пока серьезного прогресса не достигли, передает РИА Новости.