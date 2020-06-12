"Это срок, Леха!": пьяный рецидивист напал на полицейского и хотел отнять пистолет

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении рецидивиста, напавшего на полицейского в пьяном состоянии. Происшествие попало на видео, снятое приятелем агрессивного мужчины.

Инцидент, по информации МВД по республике Татарстан, произошел в селе Александровка Чистопольского района 28 мая. Полицейские приехали по вызову о побоях и угрозах ножом. На месте гуляла агрессивная пьяная компания.

После просьбы прекратить дебош, самый воинственный мужчина стал кидаться на сотрудника полиции и угрожал отнять огнестрельное оружие под беспокойные крики присутствующих в компании женщин.

В один момент ему удалось крепко ударить полицейского. "Это срок, Леха!" — закричали его приятели и засобирались домой.

Тем временем агрессор был задержан и обезврежен при помощи наручников. Затем мужчину отвезли в участок и подвергли административному аресту на трое суток.

Выяснилось, что 38-летний нарушитель неоднократно был судим, в том числе и за применение насилия в отношении представителя власти.

Следствкенный комитет по республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении напавшего на полицейского мужчины по статье 318 УК РФ, предусматривающей в качестве наказания до пяти лет лишения свободы