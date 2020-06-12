Высказывание Захаровой о стратегии обороны Румынии не понравилось Бухаресту

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в пятницу, 12 июня, в МИД страны в связи с заявлением официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны Румынии.

Как заявил российскому дипломату госсекретарь румынского МИД Дан Некулэеску, упоминание РФ в Национальной стратегии обороны Румынии "не должно быть причиной для удивления". По словам Некулэеску, оно стало следствием "дестабилизирующего" поведения российской стороны в регионе в последние годы. Говоря о региональной стабильности в Черном море, он указал, что что "меры строго оборонительного характера" были приняты НАТО "вследствие упомянутого поведения РФ".

МИД Румынии уточнил также, что новая Национальная стратегия обороны "отражает статус Румынии как государства — участника НАТО и ЕС", пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 июня заявила, что Национальная стратегия обороны Румынии будет использована для наращивания присутствия НАТО и США в Черном море. Таким образом, по ее словам, Бухарест "вносит свою лепту" в дальнейший рост напряженности и недоверия в регионе.

Стратегия национальной обороны Румынии была разработана администрацией президента страны и одобрена на заседании Верховного совета обороны. Теперь документ должен окончательно принять румынский парламент. Россия в стратегии названа угрозой национальной безопасности Румынии.