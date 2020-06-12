На борту французской атомной подлодки произошел пожар. Видео

Утром в пятницу, 12 июня, на борту французской многоцелевой атомной подводной лодки La Perle типа Rubis произошел пожар. По данным из официальных источников, огонь вспыхнул в носовой части субмарины.

Как завили власти, на борту подлодки нет ядерного топлива и боеприпасов, так как в момент ЧП на корабле проводились технические работы.

Персонал, оказавшийся в опасной зоне, был своевременно эвакуирован, в результате инцидента никто не пострадал.

Известно, что в тушении были задействованы не только служащие собственной пожарной части военно-морской базы, но и их коллеги из городской противопожарной службы, прибывшие на помощь.