12 июня 202017:02

Тренеры Новиков, Семшов и Зырянов получили лицензии Pro

Twitter / FC Dynamo Moscow

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков сдал экзамен на получение лицензии Pro, необходимую для работы в клубах премьер-лиги. Также обладателями лицензий станут старший тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов и тренер молодежного составе "Зенита" Константин Зырянов. Г

Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков сообщил ТАСС, что к экзаменам были допущены 25 человек. 23 успешно сдали экзамены — . Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина. Список тренеров, претендующих на получение лицензий, будет сформирован 14 июня.

Чтобы получить лицензии Pro, нужно пройти годичный курс обучения, которое проходит в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС). Эти лицензии сертифицированы УЕФА.

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