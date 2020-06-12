Тренеры Новиков, Семшов и Зырянов получили лицензии Pro

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков сдал экзамен на получение лицензии Pro, необходимую для работы в клубах премьер-лиги. Также обладателями лицензий станут старший тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов и тренер молодежного составе "Зенита" Константин Зырянов. Г

Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков сообщил ТАСС, что к экзаменам были допущены 25 человек. 23 успешно сдали экзамены — . Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина. Список тренеров, претендующих на получение лицензий, будет сформирован 14 июня.

Чтобы получить лицензии Pro, нужно пройти годичный курс обучения, которое проходит в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС). Эти лицензии сертифицированы УЕФА.