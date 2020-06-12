Рената Литвинова пообещала не бросать семью Ефремова в трудный час

Актриса Рената Литвинова рассказала "МК", что приезжала в дом Михаила Ефремова вместе с его дочерью Анной Марией. Литвинова пояснила, что дочь любит Ефремова и хотела его поддержать в трудную минуту. Михаила Ефремова обвиняют в пьяном вождении и гибели человека в ДТП.

Также Литвинова поговорила с женой Ефремова Софьей. Литвинова уверила, что продолжит помогать семье артиста и поддерживать их.

По словам Литвиновой, Анна Мария хотела найти способ связаться с родными погибшего в ДТП Сергея Захарова, что принести свои соболезнования и предложить помощь.

У дома Ефремова, добавила Литвинова, в настоящее время дежурят толпы журналистов и "неадекватов". Она считает, что семья Ефремова подвергается испытанию преследованием.

Михаил Ефремов в понедельник вечером врезался на своем Jeep Grand Cherokee в "Ладу" 57-летнего курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Лобовое столкновение произошло на Садовом кольце в Москве. От тяжелых травм Захаров скончался в больнице. Анализы установили, что в крови Ефремова были алкоголь и следы наркотиков. Артист находится под домашним арестом. Если его вина будет установлена судом, то Ефремову грозит до 12 лет заключения.