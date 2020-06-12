Глава Минздрава назвал благополучные по коронавирусу регионы

Ситуация с коронавирусом в России в целом управляема, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24". Министр отметил, что в каждом регионе нужно прислушиваться к советам медиков и региональных штабов по борьбе с распространением коронавируса. Региональные штабы, знакомые с ситуацией на конкретной территории, дают очень "обоснованные, хорошие, качественные советы", заключил глава ведомства и посоветовал населению прислушиваться к рекомендациям, от которых зависит безопасность и жизнь.

"Слышать их в этом момент — это вопрос безопасности каждого", – сказал Мурашко и добавил, что в данный момент по-прежнему необходимо соблюдать правила гигиены и соблюдать ограничения, которые рекомендуются населению.

В ответе на вопрос о регионах, где отмечена более благоприятная ситуация, глава Минздрава в первую очередь назвал Тюменскую область и отметил хорошие результаты ограничительных мер в Москве.