Мурашко: жара не делает коронавирус менее заразным

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу подтвердил, что высокая температура воздуха не вызывает снижения активности коронавируса. Об этом министр рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Мурашко сослался на опыт стран, в которых есть и жара и эпидемия коронавируса COVID-19. Министр согласился с тем, что возможна ситуация, когда в России будут чередоваться введение карантина и его отмена.

"Мы должны быть готовы. Мы не зря потратили то время, когда разворачивали всю систему и мобилизацию здравоохранения проводили", — отметил Мурашко.

Мурашко рассказал, что бывают повторные заносы вируса в области, в которых ситуацию удалось стабилизировать. Еще один важный фактор — природно-климатический. В весенне-осенний период начинаются острые респираторные заболевания другой этиологии, раcсказал Мурашко, которые могут наложиться на распространение COVID-19.

Очень важно, заявил Мурашко, подготовиться к сезону ОРВИ, в том числе провести вакцинацию против гриппа. Как ожидается, в России антигриппозная кампания начнется в августе. Вакцина уже производится, заключил Мурашко.