Тьяго Алькантара выбыл на три недели

Полузащитник "Баварии"Тьяго Алькантара не сможет помочь своей команде на протяжении трех недель. В полуфинальной встрече Кубка Германии испанский легионер получил травму паха.

Тьяго Алькантара был успешно прооперирован. Восстановление замет около трех недель. Таким образом, Тьяго не сможет помочь баварцам в оставшихся встречах бундеслиги. Но тренер мюнхенцев Ханси Флик надеется, что полузащитник сможет сыграть в финале Кубка Германии.

Тьяго Алькантара в текущем чемпионате Германии сыграл 24 встречи, в которых забил три мяча. В бундеслиге осталось провести четыре тура.