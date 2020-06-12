12 июня 202019:00

В ХМАО загорелся резервуар для нефти, два человека получили серьезные ожоги

На территории производственного объекта в Ханты-Мансийском автономном округе загорелся нефтяной резервуар. Пострадали два сотрудника предприятия — они получили ожоги третьей степени.

Возгорание произошло на объекте ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (входит в ПАО "НК "Роснефть"), расположенном в районе 12-го километра дороги Нижневартовск — Мегион. Резервуар в цеху подготовки и сдачи нефти, по предварительным данным, был пустым и находился на плановом ремонте. Площадь пожара составила около 410 квадратных метров.

На место прибыли сотрудники окружного управления МЧС РФ, которые быстро ликвидировали открытое горение снаружи, сейчас они тушат отдельные очаги внутри емкости. Угрозы окружающей среде нет. Пострадавших оперативно отвезли в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

На предприятии создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося, пишет РИА Новости.

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