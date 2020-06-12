Чтобы не выпрашивать нефть и газ, Лукашенко поручил топить торфом и опилками

Белоруссии приходится выпрашивать нефть и газ, заявил президент Александр Лукашенко и поручил шире использовать местное топливо. Политик привел в пример Витебскую область, где построили заводы про производству пеллет, и предложил распространить ее опыт на всю страну, поскольку гибнущей древесины на сегодня достаточно.

Лукашенко обратил внимание, что опилки, щепа, торф буквально валяются под ногами. И поручил правительству проработать вопрос реализации, чтобы не создавать конкуренцию белорусских производителей на европейском рынке, где биотопливо пользуется высоким спросом, сообщается на сайте белорусского лидера.

Между Белоруссией и ее традиционным поставщиком нефти – России регулярно возникают ценовые разногласия. Российская нефть поступает в страну по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, помимо этого, прорабатываются альтернативные маршруты поставки сырья на белорусские НПЗ. Также Белоруссия добивается пересмотра цены на российский газ на 2020 год.