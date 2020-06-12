"Боруссия" намерена продлить аренду Хакими

Дортмундская "Боруссия" собирается продлить аренду Ашрафа Хакими еще на один год. Правами на футболиста владеет мадридский "Реал".

Хакими арендован "Боруссией" и проводит в команде второй сезон. Немецкий клуб хотел выкупить 21-летнего марокканца, но из-за пандемии коронавируса и связанных с ней финансовых проблем, не в состоянии этого сделать. Поэтому "Боруссия" собирается продлить аренду Хакими еще на один год.

В текущем сезоне Ашраф Хакими сыграл в составе "Борусии" 30 встреч. Правый полузащитник забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач.