12 июня 202019:09

"Реалу" понадобился футболист "Челси" Канте

Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте. Испанский суперклуб готов заплатить за 29 летнего француза 80 миллионов евро.

В Мадриде рассчитывают, что "Челси" согласится Канте. В условиях пандемии коронавируса клубам нужны деньги, и лондонцы согласятся пополнить свою казну, информирует "Спорт-Экспресс". Кроме того, сам француз неоднократно говорил, что хотел бы поиграть в чемпионате Испании.

В текущем сезоне Нголо Канете выходил на поле в 22 матчах. Француз забил три мяча и заработал четыре желтых карточки.

Сейчас

17:47

Мурашко прогнозирует появление сразу нескольких вакцин от коронавируса

17:36

Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными возможностями

15:39

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

15:15

Писателя Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище

13:30

Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию

12:21

В Подмосковье на коронавирус тестируют до 20 тысяч человек в сутки

10:48

В оперштабе отметили положительную динамику по COVID-19

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию

Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию

5 часов назад
Мурашко прогнозирует появление сразу нескольких вакцин от коронавируса

Мурашко прогнозирует появление сразу нескольких вакцин от коронавируса

1 час назад
Подводный ракетоносец "Князь Владимир" вошел в состав ВМФ России

Подводный ракетоносец "Князь Владимир" вошел в состав ВМФ России

7 часов назад
Глава Минздрава назвал благополучные по коронавирусу регионы

Глава Минздрава назвал благополучные по коронавирусу регионы

1 час назад

Трансляции

20:40

Мы - вместе! Концерт, посвященный Дню России
Все трансляции
Писателя Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище

Писателя Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище

4 часа назад
Рената Литвинова пообещала не бросать семью Ефремова в трудный час

Рената Литвинова пообещала не бросать семью Ефремова в трудный час

1 час назад
Как жара влияет на коронавирус и ждать ли вторую волну? Интервью Михаила Мурашко

Как жара влияет на коронавирус и ждать ли вторую волну? Интервью Михаила Мурашко

36 минут назад
Террористов из Симферополя отправили в СИЗО на два месяца

Террористов из Симферополя отправили в СИЗО на два месяца

2 часа назад
Украина получила первый транш от МВФ

Украина получила первый транш от МВФ

3 часа назад
У задержанных менеджеров Белгазпромбанка изъято более 4 миллионов долларов

У задержанных менеджеров Белгазпромбанка изъято более 4 миллионов долларов

1 час назад
Профилактика инфекций и отравлений: новые правила торговли продуктами

Профилактика инфекций и отравлений: новые правила торговли продуктами

6 часов назад
Жители Омска сняли на видео газ, полыхающий после попадания молнии в трубопровод

Жители Омска сняли на видео газ, полыхающий после попадания молнии в трубопровод

4 часа назад
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

4 часа назад
Концерт на Красной площади: звезды выступают для волонтеров

Концерт на Красной площади: звезды выступают для волонтеров

42 минуты назад
9
Кино по выходным: борьба за любовь и счастье

Кино по выходным: борьба за любовь и счастье

6 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

11.06.2020 14:57
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

10.06.2020 08:58
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Минздрав: универсального препарата для лечения COVID-19 нет

Минздрав: универсального препарата для лечения COVID-19 нет

1 час назад
Песков рассказал, чем занимался в детстве и кто его герои

Песков рассказал, чем занимался в детстве и кто его герои

3 часа назад
На борту французской атомной подлодки произошел пожар. Видео

На борту французской атомной подлодки произошел пожар. Видео

3 часа назад
Вице-президент Еврокомиссии: переходный период в рамках Brexit завершен

Вице-президент Еврокомиссии: переходный период в рамках Brexit завершен

4 часа назад
Москвичам, соблюдавшим самоизоляцию, продлят проездные

Москвичам, соблюдавшим самоизоляцию, продлят проездные

4 часа назад
"Это срок, Леха!": пьяный рецидивист напал на полицейского и хотел отнять пистолет

"Это срок, Леха!": пьяный рецидивист напал на полицейского и хотел отнять пистолет

4 часа назад
Постоянно на работе: Песков рассказал о графике президента

Постоянно на работе: Песков рассказал о графике президента

4 часа назад
Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России

Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России

4 часа назад
Маски в жару и голосование во дворах: Андрей Воробьев о мерах защиты и возвращении к привычной жизни

Маски в жару и голосование во дворах: Андрей Воробьев о мерах защиты и возвращении к привычной жизни

5 часов назад
Рекорд Овечкина в НХЛ назван главным событием нынешнего сезона

Рекорд Овечкина в НХЛ назван главным событием нынешнего сезона

5 часов назад
Китай призвал Twitter бороться с дезинформацией против Поднебесной

Китай призвал Twitter бороться с дезинформацией против Поднебесной

6 часов назад
Новый симптом COVID-19 поможет медикам в лечении больных коронавирусом

Новый симптом COVID-19 поможет медикам в лечении больных коронавирусом

7 часов назад
У людей с первой группой крови больше шансов избежать заражения коронавирусом

У людей с первой группой крови больше шансов избежать заражения коронавирусом

7 часов назад
СК показал видео с места фатального крушения самолета в Рязанской области

СК показал видео с места фатального крушения самолета в Рязанской области

7 часов назад
Столичный транспорт меняет свою работу в праздничные выходные

Столичный транспорт меняет свою работу в праздничные выходные

7 часов назад
Дизайн Sony PlayStation 5 представлен официально

Дизайн Sony PlayStation 5 представлен официально

8 часов назад
Стрельба во Франции: во дворце правосудия в Ниме убит человек

Стрельба во Франции: во дворце правосудия в Ниме убит человек

8 часов назад
Генсек ООН заявил об иранском следе в атаках на саудовские нефтяные объекты

Генсек ООН заявил об иранском следе в атаках на саудовские нефтяные объекты

8 часов назад
Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля

Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля

8 часов назад
Модный приговор: Zara и Bershka закрываются по всему миру

Модный приговор: Zara и Bershka закрываются по всему миру

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку