Завершивший карьеру Роббен тренировался на базе "Баварии"

Голландец Арьен Роббен провел тренировку на базе мюнхенской "Баварии". Роббен отыграл за сильнейший клуб Германии десять сезонов и завершил карьеру прошлым летом.

Роббен прибыл в расположении своей бывшей команды и провел часовую тренировку под наблюдением врача Хольгера Бройха. Игроки "Баварии" в это время находились в Менхенгладбахе, где готовились к матчу 31 тура с местной "Боруссией".

36-летний Роббен заявил, что целью занятия была поддержка физической формы. Голландец не планирует возобновлять карьеру футболиста.