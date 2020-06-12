Live

Тема:

День России 18 минут назад

12 июня 202020:30 Полина Ермолаева

Путин наградил тех, на ком держится страна

Путин наградил тех, на ком держится страна

В этом году торжества по случаю Дня России проходят в непривычном формате - без приема в Кремле, но впервые с церемонией поднятия флага на Поклонной горе. Неизменной осталась главная традиция — чествовать Героев труда. Золотые звезды из рук президента получили авиастроитель, металлург, артист и детский врач. Каждый — эталон в своей профессии.

Российский флаг взмывает в небо — хор Глинки "Славься" символично сменяет Государственный гимн Российской Федерации. Мгновения, которые заставляют замереть не только немногочисленных участников церемонии — всю огромную страну.

"Мы все вместе, мы — единый многонациональный народ. Символом нашей сплоченности, суверенитета и независимости является государственный флаг России. Он олицетворяет наши победы, готовность преодолевать все трудности, нашу устремленность в будущее. Сегодня государственный флаг РФ был торжественно поднят  на Поклонной горе", — заявил Владимир Путин.

Сегодня многое — впервые. Владимир Путин впервые на торжественной церемонии подъема государственного флага — на Поклонной горе. День России — первое после 9 Мая большое праздничное событие, в котором президент принимает личное участие.

"Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля - от Калининграда до Камчатки и курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству. Светлое, пронзительное чувство Родины во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы", — подчеркнул президент.

Церемония награждения Звездами Героев труда России — тоже впервые не в Кремле, а на Поклонной горе — там, где мы вспоминаем героев Отечества. Чествование — просто немыслимо без слов о тех, на ком сегодня держится страна.

"Такие щедрые, трудолюбивые, открытые люди — это настоящая опора и гордость России. И в пору испытаний мы понимаем это особенно остро, когда жизнь все расставляет по своим местам, четко разделяя и истинные ценности и дутые, мнимые величины. Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое. Все мы по-новому почувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах — врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, службы скорой помощи, мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Конечно, очень многие из них достойны самых высоких наград", — сказал президент.

Героя Труда Леонида Рошаля Владимир Путин обнимает. Доктор — в маске и перчатках — отвечает "коронавирусным рукопожатием". Его речь сегодня — конечно, о коллегах, тех, кто без страха и упрека в эти минуты сражается за жизни.

"Я понимаю, что в сегодняшних экономических ситуациях сделать здравоохранение России одним из лучших в мире сложно. Но нужно. И залогом этого являются те разделы Конституции, которые сегодня изменены Национальной медицинской палатой и ОНФ. Мы должны сделать так, чтобы в каждом уголке России, где бы человек ни жил, он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь", — уверен Леонид Рошаль, Герой труда, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Доктор Рошаль, как скорая помощь, рискуя собой, всегда был там, где нужна помощь детям. Путь, которому не изменил с тех пор, как в пятом классе в сочинении написал: "Хочу резать людям аппендициты",  до создания Института неотложной детской хирургии и травматологии — подобного на планете нет.

Гордость легендарной Магнитки Александр Моторин.  Металлург потомственный — 40 лет он трудится на комбинате. Стальное сердце страны - в этих цехах ковалась история, ведь это сталь Магнитки победила сталь Рура.

"Каждый третий снаряд, броня каждого второго танка в годы войны были сделаны из магнитогорской стали. Магнитогорск был, есть и остается сердцем России. Будьте уверены, что металлурги Магнитогорска, России сделают все для процветания нашей великой Родины", — отметил Мторин.

Высокое служение российской культуре и есть жизнь Юрия Соломина. Через неделю мастеру исполнится 85. А в трудовой книжке есть одна лишь запись:  "Государственный Малый театр". Настоящий рыцарь искусства — благородный, бескомпромиссный и невероятно скромный.  Лучшей благодарностью за труд считает улыбки зрителей, навсегда влюбленных в адъютанта его превосходительства.

Еще один Герой труда — Дмитрий Миндиашвили — на церемонии в Москве присутствовать не смог. Гений вольной борьбы. Основатель красноярской борцовской школы. Его воспитанники десятилетиями — короли ковра.

"Дмитрий Георгиевич воспитал десятки выдающихся спортсменов, среди его учеников призеры самых престижных мировых первенств, в том числе Олимпийских игр. Он учил атлетов не только бороться и побеждать, но и быть достойными людьми, честными, благородными, готовыми всегда прийти на помощь", — сказал Владимир Путин. Действительно, ученики Дмитрия Миндиашвили, убеленные сединами и сами, сегодня тренируют страну

Высокого полета человек Герой труда Леонид Белых. На Улан-Удэнский авиационный полвека назад его привел отец, и с тех пор гордость завода — легендарные "восьмерк"и — вертолеты МИ 8 — разлетелись по всему миру.

"Я всегда помнил слова отца, который сказал мне: "Сынок, работай хорошо, тебя заметят", — рассказала Леонид Белых, гендиректор Улан-Удэнского авиазавода.

Леонид Белых приглашает Владимира Путина в гости на родной завод, разговор о жизни которого продолжается и за традиционным бокалом шампанского. "У вас шикарный завод, замечательный. То, что мы его сохранили, — это чудо на самом деле", — считает президент.

С металлургом Моториным Путин обсуждает развитие Магнитки. По словам главы государства, "Магнитка развивается успешно". "Акционеры молодцы. В последние годы это очень приличные средства, хорошие деньги в большом объеме вкладывают в экологию, на обновление производства. Молодцы, не жадничают. Это хорошо. Количество выбросов сократилось в разы просто. И для людей это очень важно", — подчеркнул президент.

Долгая беседа и с Леонидом Рошалем вдали от камер. Юрию Соломину президент желает успешного театрального сезона.

Ну, а всех россиян президент еще раз поздравляет с Днем России, впервые проходящим в таком формате, но ведь именно чувство Родины и помогает в самые непростые времена.

"У нас общие исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику, к защитнику Отечества, к  нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделает и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", — заявил Путин. Бесспорно и то, что процветание России, ее будущее зависят от человека труда.

Этот традиционно яркий день России в этом году сверкает именами Героев труда. Детский доктор, металлург, актер, авиастроитель и спортивный тренер — они и есть гордость Отечества.

Ранее по теме

Сейчас

17:47

Мурашко прогнозирует появление сразу нескольких вакцин от коронавируса

17:36

Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными возможностями

15:39

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

15:15

Писателя Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище

13:30

Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию

12:21

В Подмосковье на коронавирус тестируют до 20 тысяч человек в сутки

10:48

В оперштабе отметили положительную динамику по COVID-19

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин наградил тех, на ком держится страна

Путин наградил тех, на ком держится страна

14 минут назад
Мурашко прогнозирует появление сразу нескольких вакцин от коронавируса

Мурашко прогнозирует появление сразу нескольких вакцин от коронавируса

2 часа назад
Подводный ракетоносец "Князь Владимир" вошел в состав ВМФ России

Подводный ракетоносец "Князь Владимир" вошел в состав ВМФ России

8 часов назад
Глава Минздрава назвал благополучные по коронавирусу регионы

Глава Минздрава назвал благополучные по коронавирусу регионы

2 часа назад

Трансляции

Мы - вместе! Концерт, посвященный Дню России
Все трансляции
Чтобы не выпрашивать нефть и газ, Лукашенко поручил топить торфом и опилками

Чтобы не выпрашивать нефть и газ, Лукашенко поручил топить торфом и опилками

1 час назад
Рената Литвинова пообещала не бросать семью Ефремова в трудный час

Рената Литвинова пообещала не бросать семью Ефремова в трудный час

2 часа назад
Как жара влияет на коронавирус и ждать ли вторую волну? Интервью Михаила Мурашко

Как жара влияет на коронавирус и ждать ли вторую волну? Интервью Михаила Мурашко

1 час назад
Террористов из Симферополя отправили в СИЗО на два месяца

Террористов из Симферополя отправили в СИЗО на два месяца

3 часа назад
Украина получила первый транш от МВФ

Украина получила первый транш от МВФ

4 часа назад
У задержанных менеджеров Белгазпромбанка изъято более 4 миллионов долларов

У задержанных менеджеров Белгазпромбанка изъято более 4 миллионов долларов

2 часа назад
В Роспотребнадзоре хотят запретить продажу рыбы в жилых домах

В Роспотребнадзоре хотят запретить продажу рыбы в жилых домах

1 час назад
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

5 часов назад
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков рицином из России

В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков рицином из России

52 минуты назад
Концерт на Красной площади: звезды выступают для волонтеров

Концерт на Красной площади: звезды выступают для волонтеров

1 час назад
81
Кино по выходным: борьба за любовь и счастье

Кино по выходным: борьба за любовь и счастье

7 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

11.06.2020 14:57
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

10.06.2020 08:58
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Минздрав: универсального препарата для лечения COVID-19 нет

Минздрав: универсального препарата для лечения COVID-19 нет

2 часа назад
Песков рассказал, чем занимался в детстве и кто его герои

Песков рассказал, чем занимался в детстве и кто его герои

4 часа назад
На борту французской атомной подлодки произошел пожар. Видео

На борту французской атомной подлодки произошел пожар. Видео

4 часа назад
Жители Омска сняли на видео газ, полыхающий после попадания молнии в трубопровод

Жители Омска сняли на видео газ, полыхающий после попадания молнии в трубопровод

5 часов назад
Писателя Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище

Писателя Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище

5 часов назад
Вице-президент Еврокомиссии: переходный период в рамках Brexit завершен

Вице-президент Еврокомиссии: переходный период в рамках Brexit завершен

5 часов назад
Москвичам, соблюдавшим самоизоляцию, продлят проездные

Москвичам, соблюдавшим самоизоляцию, продлят проездные

5 часов назад
"Это срок, Леха!": пьяный рецидивист напал на полицейского и хотел отнять пистолет

"Это срок, Леха!": пьяный рецидивист напал на полицейского и хотел отнять пистолет

5 часов назад
Постоянно на работе: Песков рассказал о графике президента

Постоянно на работе: Песков рассказал о графике президента

5 часов назад
Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России

Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России

5 часов назад
Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию

Путин уверен, что большинство россиян одобряют поправки в Конституцию

6 часов назад
Маски в жару и голосование во дворах: Андрей Воробьев о мерах защиты и возвращении к привычной жизни

Маски в жару и голосование во дворах: Андрей Воробьев о мерах защиты и возвращении к привычной жизни

7 часов назад
Рекорд Овечкина в НХЛ назван главным событием нынешнего сезона

Рекорд Овечкина в НХЛ назван главным событием нынешнего сезона

7 часов назад
Китай призвал Twitter бороться с дезинформацией против Поднебесной

Китай призвал Twitter бороться с дезинформацией против Поднебесной

7 часов назад
Профилактика инфекций и отравлений: новые правила торговли продуктами

Профилактика инфекций и отравлений: новые правила торговли продуктами

7 часов назад
Новый симптом COVID-19 поможет медикам в лечении больных коронавирусом

Новый симптом COVID-19 поможет медикам в лечении больных коронавирусом

8 часов назад
У людей с первой группой крови больше шансов избежать заражения коронавирусом

У людей с первой группой крови больше шансов избежать заражения коронавирусом

8 часов назад
СК показал видео с места фатального крушения самолета в Рязанской области

СК показал видео с места фатального крушения самолета в Рязанской области

8 часов назад
Столичный транспорт меняет свою работу в праздничные выходные

Столичный транспорт меняет свою работу в праздничные выходные

8 часов назад
Дизайн Sony PlayStation 5 представлен официально

Дизайн Sony PlayStation 5 представлен официально

9 часов назад
Стрельба во Франции: во дворце правосудия в Ниме убит человек

Стрельба во Франции: во дворце правосудия в Ниме убит человек

9 часов назад
Генсек ООН заявил об иранском следе в атаках на саудовские нефтяные объекты

Генсек ООН заявил об иранском следе в атаках на саудовские нефтяные объекты

9 часов назад
Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля

Заселяться в отели в Крыму россияне смогут с 1 июля

9 часов назад
Модный приговор: Zara и Bershka закрываются по всему миру

Модный приговор: Zara и Bershka закрываются по всему миру

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку