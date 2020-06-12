Путин наградил тех, на ком держится страна

В этом году торжества по случаю Дня России проходят в непривычном формате - без приема в Кремле, но впервые с церемонией поднятия флага на Поклонной горе. Неизменной осталась главная традиция — чествовать Героев труда. Золотые звезды из рук президента получили авиастроитель, металлург, артист и детский врач. Каждый — эталон в своей профессии.

Российский флаг взмывает в небо — хор Глинки "Славься" символично сменяет Государственный гимн Российской Федерации. Мгновения, которые заставляют замереть не только немногочисленных участников церемонии — всю огромную страну.

"Мы все вместе, мы — единый многонациональный народ. Символом нашей сплоченности, суверенитета и независимости является государственный флаг России. Он олицетворяет наши победы, готовность преодолевать все трудности, нашу устремленность в будущее. Сегодня государственный флаг РФ был торжественно поднят на Поклонной горе", — заявил Владимир Путин.

Сегодня многое — впервые. Владимир Путин впервые на торжественной церемонии подъема государственного флага — на Поклонной горе. День России — первое после 9 Мая большое праздничное событие, в котором президент принимает личное участие.

"Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля - от Калининграда до Камчатки и курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству. Светлое, пронзительное чувство Родины во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы", — подчеркнул президент.

Церемония награждения Звездами Героев труда России — тоже впервые не в Кремле, а на Поклонной горе — там, где мы вспоминаем героев Отечества. Чествование — просто немыслимо без слов о тех, на ком сегодня держится страна.

"Такие щедрые, трудолюбивые, открытые люди — это настоящая опора и гордость России. И в пору испытаний мы понимаем это особенно остро, когда жизнь все расставляет по своим местам, четко разделяя и истинные ценности и дутые, мнимые величины. Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое. Все мы по-новому почувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах — врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, службы скорой помощи, мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Конечно, очень многие из них достойны самых высоких наград", — сказал президент.

Героя Труда Леонида Рошаля Владимир Путин обнимает. Доктор — в маске и перчатках — отвечает "коронавирусным рукопожатием". Его речь сегодня — конечно, о коллегах, тех, кто без страха и упрека в эти минуты сражается за жизни.

"Я понимаю, что в сегодняшних экономических ситуациях сделать здравоохранение России одним из лучших в мире сложно. Но нужно. И залогом этого являются те разделы Конституции, которые сегодня изменены Национальной медицинской палатой и ОНФ. Мы должны сделать так, чтобы в каждом уголке России, где бы человек ни жил, он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь", — уверен Леонид Рошаль, Герой труда, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Доктор Рошаль, как скорая помощь, рискуя собой, всегда был там, где нужна помощь детям. Путь, которому не изменил с тех пор, как в пятом классе в сочинении написал: "Хочу резать людям аппендициты", до создания Института неотложной детской хирургии и травматологии — подобного на планете нет.

Гордость легендарной Магнитки Александр Моторин. Металлург потомственный — 40 лет он трудится на комбинате. Стальное сердце страны - в этих цехах ковалась история, ведь это сталь Магнитки победила сталь Рура.

"Каждый третий снаряд, броня каждого второго танка в годы войны были сделаны из магнитогорской стали. Магнитогорск был, есть и остается сердцем России. Будьте уверены, что металлурги Магнитогорска, России сделают все для процветания нашей великой Родины", — отметил Мторин.

Высокое служение российской культуре и есть жизнь Юрия Соломина. Через неделю мастеру исполнится 85. А в трудовой книжке есть одна лишь запись: "Государственный Малый театр". Настоящий рыцарь искусства — благородный, бескомпромиссный и невероятно скромный. Лучшей благодарностью за труд считает улыбки зрителей, навсегда влюбленных в адъютанта его превосходительства.

Еще один Герой труда — Дмитрий Миндиашвили — на церемонии в Москве присутствовать не смог. Гений вольной борьбы. Основатель красноярской борцовской школы. Его воспитанники десятилетиями — короли ковра.

"Дмитрий Георгиевич воспитал десятки выдающихся спортсменов, среди его учеников призеры самых престижных мировых первенств, в том числе Олимпийских игр. Он учил атлетов не только бороться и побеждать, но и быть достойными людьми, честными, благородными, готовыми всегда прийти на помощь", — сказал Владимир Путин. Действительно, ученики Дмитрия Миндиашвили, убеленные сединами и сами, сегодня тренируют страну

Высокого полета человек Герой труда Леонид Белых. На Улан-Удэнский авиационный полвека назад его привел отец, и с тех пор гордость завода — легендарные "восьмерк"и — вертолеты МИ 8 — разлетелись по всему миру.

"Я всегда помнил слова отца, который сказал мне: "Сынок, работай хорошо, тебя заметят", — рассказала Леонид Белых, гендиректор Улан-Удэнского авиазавода.

Леонид Белых приглашает Владимира Путина в гости на родной завод, разговор о жизни которого продолжается и за традиционным бокалом шампанского. "У вас шикарный завод, замечательный. То, что мы его сохранили, — это чудо на самом деле", — считает президент.

С металлургом Моториным Путин обсуждает развитие Магнитки. По словам главы государства, "Магнитка развивается успешно". "Акционеры молодцы. В последние годы это очень приличные средства, хорошие деньги в большом объеме вкладывают в экологию, на обновление производства. Молодцы, не жадничают. Это хорошо. Количество выбросов сократилось в разы просто. И для людей это очень важно", — подчеркнул президент.

Долгая беседа и с Леонидом Рошалем вдали от камер. Юрию Соломину президент желает успешного театрального сезона.

Ну, а всех россиян президент еще раз поздравляет с Днем России, впервые проходящим в таком формате, но ведь именно чувство Родины и помогает в самые непростые времена.

"У нас общие исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику, к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделает и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", — заявил Путин. Бесспорно и то, что процветание России, ее будущее зависят от человека труда.

Этот традиционно яркий день России в этом году сверкает именами Героев труда. Детский доктор, металлург, актер, авиастроитель и спортивный тренер — они и есть гордость Отечества.