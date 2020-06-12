Футболисты английской премьер-лиги нанесут на форму Black Lives Matter

Игроки всех двадцати клубов английской премьер-лиги заменят своим фамилии на футболках надписью Black Lives Matter (жизни темнокожих имеют значение). Этой акцией они поддержат движение против расизма.

После возобновления сезона футболисты выйдут на поле в футболках с известным слоганом вместо фамилии. "Мы хотим искоренить расовые предрассудки. Должны быть равные возможности для людей с разным цветом кожи", — сообщает РИА Новости.

Чемпионат в английской премьер-лиге был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 17 июня.