Взрыв газа в газохранилище в Казани: один человек погиб, трое ранены

В Казани в результате взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище один человек погиб и еще трое получили ранения. Такие данные СМИ сообщили представители экстренных служб.

Как уточняется, взрыв газа произошел в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров на казанской кустовой базе ООО "Газпром сжиженный газ". После взрыва возник пожар, ему присвоили четвертый номер сложности. В настоящее время существует угроза распространения на другие емкости, сообщает ТАСС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт около 22:00. Сейчас на месте происшествия работают 11 единиц специальной и пожарной техники. Группировка по тушению возгорания увеличивается.