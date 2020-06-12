"Лейпциг"выиграл у "Хоффенхайма" на выезде

Матчем в Зисхайме между "Хоффенхаймом" и "РБ Лейпциг" начался 31 тур в немецкой бундеслиге. Гости победили с результатом 2:0.

Интригу матчу добавил тот факт, что в нынешний тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн в предыдущем сезоне работал с "Хоффенхаймом". Преемник Нагельсманна в "Хоффе" голландец Арнольд Шредер был уволен на прошлой неделе, и командой временно руководит Марсель Рупп.

Судьба встречи была решена в первом тайме. Испанский легионер Дани Ольмо с интервалом в полторы минуты забил два мяча в ворота Оливера Бауманна. Исход встречи был предрешен. "Красные быки" довели матч до победы 2:0.

"РБ Лейпциг" набрал 62 очка и занимает третье место. У "Хоффенхайма" 43 очка и седьмая позиция.