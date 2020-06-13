Тегеран: доклад генсека ООН по атакам на нефтяные объекты САР сделан по запросу США

Тегеран указал на неточности в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша по атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Постпредство Ирана отметило, что данные об иранском происхождении ракет, использованных для удара по месторождениям Saudi Aramco в 2019 году, неверны. В документе есть ряд "серьезных недостатков, неточностей и противоречий", заявила иранская сторона.

Расследование атак — сложное и деликатное, и у секретариата ООН нет достаточных возможностей и экспертиз для его проведения, считают в постпредстве. Некоторые вооружения, которые были предположительно изъяты, не соответствуют оружию, которое производит Иран, отметили дипломаты.

Таким образом, Иран категорически отверг замечания в докладе, касающиеся иранской связи с оружием и его компонентами, которые были использованы при нападениях на нефтяные объекты САР, а также с иранским происхождением вооружений, предположительно изъятых американской стороной, передает РИА Новости.

Тегеран уверен, что в оценке причастности Ирана к атакам "у руля" находятся США. Выводы генсека ООН соответствуют претензиям Вашингтона, указывают дипломаты. Они также отметили, что в докладе есть много слишком расплывчатых формулировок, что ставит под сомнение обоснованность сделанных выводов.

Публикация доклада совпала с обнародованием резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Тегерана. В МИД Ирана это назвали "интересным совпадением" и отметили, что доклад секретариата ООН был сделан по запросу США и будет использован против Тегерана на июньском заседании Совбеза.

Атака на нефтяные объекты САР была предпринята в сентябре 2019 года. Ответственность за налет на два месторождения — Абкайк и Хурайс — взяли на себя повстанцы-хуситы. Но Саудовская Аравия не считает, что они причастны к нападению. Эр-Рияд уверен, что ракеты прилетели с другой стороны — из Ирана. Тегеран отвергает эти обвинения.