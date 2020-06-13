13 июня 202004:42

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

До вечера воскресенья, 14 июня, в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Такая информация следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Как отмечается, степень интенсивности опасных явлений – желтый (погода потенциально опасна).

 

Предупреждение о порывистом ветре в Москве и области действует с 1:00 13 июня до 21:00 14 июня, сообщает РИА Новости.

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