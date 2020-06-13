Пожар в газохранилище в Казани начался после взрыва в здании операторной

Пожар на газораспределительной станции в Казани начался после взрыва, прогремевшего в здании операторной. Об этом СМИ рассказали представители пресс-службы МЧС России.

Вечером в пятницу, 12 июня, экстренные службы региона сообщили, что в наземном газохранилище ООО "Газпром сжиженный газ" в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего на месте ЧП начался пожар. По данным Министерства здравоохранения Татарстана, один человек погиб, еще двое получили ранения. Они были доставлены в больницу.

Когда на место инциденты прибыли спасатели, удалось установить, что произошел взрыв в здании операторной, после чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубических метров. Операторная обрушилась, сообщает РИА Новости. На месте ЧП был создан оперативный штаб.

Ранее представители МЧС России сообщали, что на месте происшествия происходит факельное горение. Факел достигал 50 метров в высоту.

По последним сведениям, в ликвидации последствий участвуют 199 человек личного состава, привлечено 58 единиц специальной и пожарной-спасательной техники.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. По поручению прокурора Татарстана начата проверка.