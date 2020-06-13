Во время ночной бури в Москве иномарка протаранила столб

В Москве и области бушуют сильный ветер и дождь с грозой. В некоторых районах — ливни, передает телеканал "Россия 24". Из-за непогоды повалило 10 деревьев. На Мичуринском проспекте столицы иномарка врезалась в столб. Пострадали три человека. По предварительной версии, к аварии привели именно погодные условия.

Предупреждение для жителей Москвы МЧС передало накануне. По прогнозам, в течение дня угроза сохранится.