В Сиэтле прошла молчаливая акция протеста

В Сиэтле в США шумные демонстрации сменила молчаливая акция протеста. Представители движения "Черные жизни имеют значение" прошли по улицам города без криков и скандирования лозунгов с плакатом "Марш тишины – громче чем когда-либо".

Стражи порядка никак не препятствовали акции. Суд издал временное предписание, запрещающее полиции Сиэтла использовать слезоточивый газ или другие химические раздражители против участников мирных протестов.

А в Майями активисты перекрыли движение на крупной транспортной развязке. Полицейским пришлось установить кордон, чтобы не пустить колонну протестующих на основную магистраль. В результате демонстрантам пришлось вернуться назад по съезду, передает телеканал "Россия 24".