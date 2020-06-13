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Боевые действия в Ливии 1 час назад

13 июня 202005:41

Посольство РФ: госдеп распускает фейки о Ближнем Востоке

Global Look Press

В российском посольстве отметили, что заместитель госсекретаря США Дэвид Шенкер "отравляет" отношения Москвы и Вашингтона своими высказываниями по Ближнему Востоку.

 

Ранее Шенкер обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии. Он заявил, что это  стало причиной интервенции Турции, однако никаких доказательств не привел, передает РИА Новости. Позднее, выступая в НПО "Гудзоновский институт", он снова набросился на РФ, обвинив ее в том, что она якобы помогает Дамаску в геноциде сирийского народа. Кроме того, она якобы хочет открыть военную базу в Ливии. Дипломаты назвали подобные высказывания антироссийскими и выразили сожаление о том, что высокие чины американской администрации занимаются распространением фейков, отравляя тем самым отношения США и России.

We paid attention to another anti-Russian statements voiced by Assistant Secretary of State David Schenker at the Hudson...

Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США Пятница, 12 июня 2020 г.

В госдепе США и ранее звучали утверждения, что в боях на стороне маршала Хафтара в Ливии сражаются сотрудники ЧВК "Вагнер". Михаил Богданов, специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России, опроверг эти заявления и отметил, что подобная информация основана на подтасовках данных, которые к тому же получены из сомнительных, имеющих интерес в поддержке Хафтара источников. Российская сторона заявляет о своей заинтересованности в урегулировании ливийского конфликта.

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