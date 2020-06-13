Незаметный и коварный: биолог назвала скрытые симптомы COVID-19

Доктор биологических наук, профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о скрытых симптомах коронавируса COVID-19. Так, у так называемых бессимптомных носителей часто ухудшается функция почек и сокращается объем легких.

В основном бессимптомно болеет молодежь, и под внимание врачей такие случаи не попадают, отметила биолог. Случается, что молодой человек приходит в больницу по другому поводу. Например, он хотел проверить поджелудочную железу, ему провели компьютерную томографию, которая выявила поражение легких.

О том, что легкие поражены, можно узнать и без КТ: достаточно контролировать их размер с помощью стереометрии, рассказала Баранова. Если он уменьшается, следует провериться на коронавирус, передает РИА Новости. Однако этот тест полезен, если известен обычны объем легких пациента.

Биолог посоветовала людям, которые получили положительный тест на COVID-19, проверить легкие на томографе — даже если болезнь протекает без симптомов. Следует также сдать тест крови на клубочковую фильтрацию, так как коронавирус вызывает снижение функции почек.

Кроме того, бессимптомный COVID-19 у беременных поражает плаценту. Это выяснялось после родов, когда плаценту от перенесшей бессимптомное заболевание женщины брали на анализ. Беременным не стоит специально проверять органы на симптомы COVID-19, считает биолог. Она отмечает, что безопаснее не увеличивать количество контактов.