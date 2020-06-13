Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила

Российский нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, на данный момент выступающий в "Сочи", рассказал о сделанных выводах после тюрьмы. Футболист считает, что проведенное им за решеткой время не дало ему ничего нового.



"Многие меня спрашивали о том, поменяла ли меня тюрьма. Точно нет, ничему не научила, — признался Кокорин на Youtube-канале футболиста Александра Алиева. — Есть вещи, которые мы и так понимали — нужно ценить своих родных и близких.Они пострадали от этой ситуации больше всего, потому что мы были закрыты от них".



"Я увидел, как все это выглядит, и это ужасно — никому в жизни не пожелаю такого. Научить чему-то это точно не сможет. Но я понял, как скучаю по любимому делу, как за секунду может измениться жизнь. Это такие истины, которые мы все понимаем. Но мы считаем, что нас это не коснется, а коснуться может любого. Нужно быть аккуратным".



Напомним, что Кокорин со своим младшим братом Кириллом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким в результате двух драк в центре Москвы были приговорены к тюремным срокам. 17 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев были освобождены по УДО.